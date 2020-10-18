Біатлоністка збірної України захопила мережу своєю красою

Українська біатлоністка Христина Дмитренко справила справжній фурор в соцмережах, зачарувавши пiдписників своєю красою.

Фанати завалили спортсменку захопленими коментарями, відзначаючи її приголомшливу зовнішність.

Христина народилася в Чернігові і вже встигла стати віцечемпіонкою юніорського Кубка IBU в спринті в 2016-му. В цьому році спортсменка завоювала "бронзу" у змішаній естафеті чемпіонату України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер похвалилася підтягнутою фігурою в купальнику. Італійка вирішила на вихідних покататися на яхті.