Биатлонистка сборной Украины восхитила сеть своей красотой

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко произвела настоящий фурор в соцсетях, очаровав подписчиков своей красотой.

Фанаты завалили спортсменку восторженными комментариями, отмечая ее потрясающую внешность.

Кристина родилась в Чернигове и уже успела стать вице-чемпионкой юниорского Кубка IBU в спринте в 2016-м. В этом году спортсменка завоевала "бронзу" в смешанной эстафете чемпионата Украины.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться фотографиями нашей 21-летней соотечественницы.

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