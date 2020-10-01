Агент VIP-знайомств про стосунки Кріштіану Роналду та Ірини Шейк: він любив хлопчиків

Власник агентства VIP-знайомств Петро Лістерман розповів, що це він познайомив зірку "Ювентуса" Кріштіану Роналду з російською супермоделлю Іриною Шейк.

В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону він повідомив, що їхні стосунки були лише прикриттям. За його словами, обидві знаменитості переслідували свої інтереси.

"Кріштіану Роналду та Ірина Шейк? Так, це моя робота. Йому просто потрібно було прикриття, адже він любив хлопчиків. Це був шлюб для краси. Їй потрібна була популярність фанатів, які любили Роналду, а йому треба було не розчарувати шанувальників і показати, що він любить жінок. Між ними нічого не було? Можливо, щось і було, але в основному вони просто грали роль", – заявив Лістерман.

Відзначимо, що з Іриною Шейк футболіст зустрічався з 2010 по 2015 рік, а в 2016-му він розпочав стосунки з Джорджиною Родрігес. У португальця четверо дітей. Його перший син народився в 2010 році від невідомої матері, в 2017 році у нього народилися близнята від сурогатної матері, а також Алана Мартіна, матір'ю якої є Джорджина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на честь заручин з Родрігес Роналду подарував їй каблучку за 786 000 доларів.