Агент VIP-знакомств об отношениях Криштиану Роналду и Ирины Шейк: он любил мальчиков

Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, что это он познакомил звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду с российской супермоделью Ириной Шейк.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он сообщил, что их отношения были лишь прикрытием. По его словам, обе знаменитости преследовали свои интересы.

"Криштиану Роналду и Ирина Шейк? Да, это моя работа. Ему просто нужно было прикрытие, ведь он любил мальчиков. Это был брак для красоты. Ей нужна была популярность фанатов, которые любили Роналду, а ему надо было не разочаровать поклонников и показать, что он любит женщин. Между ними ничего не было? Может быть, что-то и было, но в основном они просто играли роль", – заявил Листерман.

Отметим, что с Ириной Шейк футболист встречался с 2010 по 2015 год, а в 2016-м он начал отношения с Джорджиной Родригес. У португальца четверо детей. Его первый сын родился в 2010 году от неизвестной матери, в 2017 году у него родились близнецы от суррогатной матери, а также Алана Мартина, матерью которой является Джорджина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь помолвки с Родригес Роналду подарил ей кольцо за 786 000 долларов.