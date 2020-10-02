19-річна чемпіонка України знялася в купальнику, вразивши ідеальним тілом

19-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк не перестає радувати шанувальників знімками зі свого відпочинку.

Легкоатлетка зібрала масу захоплених коментарів під фотографіями, на яких демонструє ідеальну фігуру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше Буряк викликала справжній фурор серед уболівальників.

Користувачі в інтернеті по достоїнству оцінили розкішну зовнішність юної спортсменки, яка є володаркою однієї з найкрасивіших посмішок світової легкої атлетики.