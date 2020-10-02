19-річна чемпіонка України знялася в купальнику, вразивши ідеальним тілом

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
1,4 т.
Марія Буряк

19-річна чемпіонка України серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк не перестає радувати шанувальників знімками зі свого відпочинку.

Легкоатлетка зібрала масу захоплених коментарів під фотографіями, на яких демонструє ідеальну фігуру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марія Буряк в рожевому купальнику
Марія Буряк в чорному купальнику
Марія Буряк на балконі
Марія Буряк робить розтяжку
Марія Буряк на "Олімпійському"
Марія Буряк на тлі красивого пейзажу
Марія Буряк на стадіоні
Марія Буряк позує на заході
Марія Буряк
Марія Буряк на березі моря

Як повідомляв OBOZREVATEL. раніше Буряк викликала справжній фурор серед уболівальників.

Користувачі в інтернеті по достоїнству оцінили розкішну зовнішність юної спортсменки, яка є володаркою однієї з найкрасивіших посмішок світової легкої атлетики.

легка атлетикаМарія Буряк