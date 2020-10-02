19-летняя чемпионка Украины снялась в купальнике, поразив идеальным телом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Мария Буряк

19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк не перестает радовать поклонников снимками со своего отдыха.

Легкоатлетка собрала массу восторженных комментариев под фотографиями, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Мария Буряк в розовом купальнике
Мария Буряк в черном купальнике
Мария Буряк на балконе
Мария Буряк делает растяжку
Мария Буряк на "Олимпийском"
Мария Буряк на фоне красивого пейзажа
Мария Буряк на стадионе
Мария Буряк позирует на закате
Мария Буряк
Мария Буряк на берегу моря

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.

легкая атлетикаМария Буряк