19-летняя чемпионка Украины снялась в купальнике, поразив идеальным телом

19-летняя чемпионка Украины среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк не перестает радовать поклонников снимками со своего отдыха.

Легкоатлетка собрала массу восторженных комментариев под фотографиями, на которых демонстрирует идеальную фигуру.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Буряк произвела настоящий фурор среди болельщиков.

Юзеры в интернете по достоинству оценили роскошную внешность юной спортсменки, которая является обладательницей одной из самых красивых улыбок мировой легкой атлетики.