Зірка шоу 'Орел і Решка' показала голі груди і відповіла хейтерам. Фото

Ведуча шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська різко відповіла своїм хейтерам в соціальній мережі. Так, дівчині часто приходять повідомлення про те, що вона занадто худа і їй це нібито не пасує.

На своїй сторінці в Instagram Аліна опублікувала яскраві фото та написала пост, в якому висловилася щодо бодіпозитиву і хейтерства в її сторону (фото можна побачити нижче).

"Прокинутися і стати #немодною. Так-так, одним днем отримати коментарі в дусі: "Фу, поїж!", "Досить худнути!", "Страшна!" і випасти з категорії визнаної краси. Позапланово стати подразником натовпу. Жити з яскраво вираженими скулами все життя, але в один прекрасний і особливо трендовий день, отримати "експертну оцінку" про те, що на обличчі була проведена операція з видалення грудок з красивою назвою, більше підходящому для вивіски булочної. Дивно, але факт: мода на тіло існує , і про це нам твердить історія, музеї, від картин з гладкими дамами в ямочках целюліту до скульптур, далеких від 90-60-90! Але куди більше всіх музеїв знає, звичайно, Інстаграм. З кожної праски і гаджета! #бодіпозитив в 50 відтінках думок!", – написала Астровська.

Крім того, вона зазначила, що для неї бодіпозитив – це свобода бути будь-яким, не засуджуючи себе та інших.

"Це про любов, в обсязі, без умовностей і цих с*ка-трендів! Можна бути і худим, і апетитним, при цьому прагнути бути здоровим і сильним. Абсолютно спокійно ставитися до шрамів і зморшок, або прибирати, не для когось , а в межах власного комфорту! У будь-якому випадку, проблемка з самого початку не в тілі, хоч теребонькаємо ми самі його, лікувати треба в голові всі свої комплекси, манії, затискачі, травми і т.д. Я ось на ніч поїла солоної риби, запила цю справу безалкогольним пивом, "а чіпси були?" запитаєте ви, да...каюсь! Завтра з Лаврентьєвим прокинеться дочка пасічника, ось тут я і згадаю про бодіпозитив. Але все-таки зроблю собі масаж кварцовим камінчиком і пострибаю на скакалці, лід з ромашкою і можна на друге коло солоненького", – підкреслила телеведуча.

Також Аліна додала, що їй дуже подобається підтягнута та спортивна фігура.

"Мені подобається, коли ноги в тонусі, коли попка підійнята від присідань, я милуюся командами з пляжного волейболу та ходжу на лімфодренажні масажі! При цьому, в обморок не впаду від +4 кг на вагах після гастро-вихідних. Мені хочеться, щоб мій чоловік носив мене на руках, з ванної до спальні, щоб по холодній плитці на пальчиках не бігти! І запізнюючись на поїзд, хочу 100 метрівку дати з гітарою за спиною і сумкою! В цій системі вічні крайності! Спочатку худнули як могли, а тепер пора наїсти собі авторитет, а худих неодмінно захейтити, бо нічого тут кістками стукати! А можна всім видам залишитися в ковчезі?! ", – написала ведуча.

Багато шанувальників підтримали Астровську в її словах і захопилися новими фото ідеальної фігури дівчини.

"Астровська! Обожнюю її тіло в тонусі і стильні луки, і доброту її", "Фото просто вогонь! Підтримую!", "Як шикарно сказано", "Аліна, хейтять від заздрості. Ти прекрасна! Не слухай нікого", – пишуть користувачі в мережі.

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