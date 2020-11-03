Звезда шоу 'Орел и Решка' показала голую грудь и ответила хейтерам. Фото

Ведущая шоу "Орел и Решка" Алина Астровская резко ответила своим хейтерам в социальной сети. Так, девушке часто приходят сообщения о том, что она слишком худая и ей это якобы не идет.

На своей странице в Instagram Алина опубликовала яркие фото и написала пост, в котором высказалась насчет бодипозитива и хейтерства в ее сторону (фото можно посмотреть ниже).

"Проснуться и стать #немодной. Да-да, одним днем получить комментарии в духе: "Фу, поешь!", "Хватит худеть!", "Страшная!" и выпасть из категории признанной красоты. Внепланово стать раздражителем толпы. Жить с ярко выраженными скулами всю жизнь, но в один прекрасный и особо трендовый день, получить "экспертную оценку" о том, что на лице была проведена операция по удалению комков с красивым названием, больше подходящем для вывески булочной. Удивительно, но факт: мода на тело существует, и об этом нам твердит история, музеи, от картин с раздобревшими дамами в ямочках целлюлита до скульптур, далеких от 90-60-90! Но куда больше всех музеев знает, конечно, Инстаграм. Из каждого утюга и гаджета! #бодипозитив в 50 оттенках мнений!",– написала Астровская.

Кроме того, она отметила, что для нее бодипозитив – это свобода быть любым, не осуждая себя и других.

"Это про любовь, в объёме, без условностей и этих с*ка-трендов! Можно быть и худым, и аппетитным, при этом стремиться быть здоровым и сильным. Абсолютно спокойно относиться к шрамам и морщинам, или убирать, не для кого-то, а в пределах собственного комфорта! В любом случае, проблемка изначально не в теле, хоть теребонькаем мы именно его, лечить надо в голове все свои комплексы, мании, зажимы, травмы и т.д. Я вот на ночь поела соленой рыбы, запила это дело безалкогольным пивом, "а чипсы были?" спросите вы, да...каюсь! Завтра с Лаврентьевым проснется дочь пасечника, вот тут я и вспомню про бодипозитив. Но все-таки сделаю себе массаж кварцевым камушком и попрыгаю на скакалке, лед с ромашкой и можно на второй круг солененького", – подчеркнула телеведущая.

Также Алина добавила, что ей очень нравится подтянутая и спортивная фигура.

"Мне нравится, когда ноги в тонусе, когда попка вздернута от приседаний, я любуюсь командами по пляжному волейболу и хожу на лимфодренажные массажи! При этом, в обморок не упаду от +4 кг на весах после гастро-выходных. Мне хочется, чтобы мой мужчина носил меня на руках, из ванной в спальню, чтобы по холодной плитке на пальчиках не бежать! И опаздывая на поезд, хочу 100 метровку дать с гитарой за спиной и сумкой! В этой системе вечные крайности! Сначала худели как могли, а теперь пора наесть себе авторитет, а худых непременно захейтить, ибо нечего тут костями стучать! А можно всем видам остаться в ковчеге?!", – написала ведущая.

Многие поклонники поддержали Астровскую в ее словах и восхитились новыми фото идеальной фигуры девушки.

"Астровская! Обожаю ее тело в тонусе и стильные луки, и доброту ее", "Фото просто огонь! Поддерживаю!", "Как шикарно сказано", "Алина, хейтят от зависти. Ты прекрасна! Не слушай никого", – пишут пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети раскритиковали неоновый образ Кристины Асмус с рептилией.