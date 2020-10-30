Зірка 'Кварталу' здивувала сексуальним танцем у білизні. Відео

Актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася з шанувальниками незвичайним відео, де вона танцює Pole dance.

На своїй сторінці в Instagram артистка з'явилася перед підписниками на пілоні і в білизні (відео можна подивитися нижче).

"Згадувала прапорець. Відео з мого ТікТоку", – написала Нікітіна.

Шанувальникам актриси дуже сподобалися її пластика та рухи. Вони буквально засипали компліментами дівчину.

"Ауф, не те слово", "Боже, яка ж ти сильна. Робота з пілоном не з легких", "Ти чудова", "Ого, розумничка", – пишуть підписники Катерини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.