Звезда 'Квартала' удивила сексуальным танцем в белье. Видео

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками необычным видео, где она танцует Pole dance.

Так, на своей странице в Instagram артистка появилась перед подписчиками на пилоне и в белье (видео можно посмотреть ниже).

"Вспоминала флажок. Видео из моего ТикТока", – написала Никитина.

Поклонникам актрисы очень понравились ее пластика и движения. Они буквально засыпали комплиментами девушку.

"Ауф, не то слово", "Боже, какая же ты сильная. Работа с пилоном не из легких", "Ты превосходна", "Ого, умничка", – пишут подписчики Екатерины.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.