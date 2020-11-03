Ведуча "Орел і Решка" поділилася сексуальним фото в басейні

27-річна ведуча програми "Орел і Решка" Юлія Коваль опублікувала чергове пікантне фото.

Відповідний знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram. Зірка з'явилася перед шанувальниками в купальнику в басейні (фото можна побачити нижче).

"Ей-Ех Як Справи", – підписала кадр Юлія.

Юлія Коваль опублікувала чергове пікантне фото Instagram Юлії Коваль

Судячи з коментарів, підписникам дуже сподобалося вогненне фото ведучої. Шанувальники засипали її компліментами.

"Яка красива, прям пипець", "Дуже красива", "Бомба, просто бомба", "Юлю, ти просто топ", – пишуть користувачі в мережі.

Юлія Коваль поділилася сексуальним фото в басейні Instagram Юлії Коваль

Юлія Коваль показала сексуальний кадр у купальнику Instagram Юлії Коваль

Юлія Коваль опублікувала чергове сексуальне фото Instagram Юлії Коваль

Юлія Коваль опублікувала черговий пікантний знімок у купальнику Instagram Юлії Коваль

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тіна Кароль з'явилася перед фанатами в образі "сексі-бабусі".