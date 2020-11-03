Ведущая "Орел и Решка" поделилась сексуальным фото в бассейне

27-летняя ведущая программы "Орел и Решка" Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото.

Соответствующий снимок она показала на своей странице в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в купальнике в бассейне (фото можно посмотреть ниже).

"Эй-Эх Как Дела", – подписала кадр Юлия.

Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото Instagram Юлии Коваль

Судя по комментариям, подписчикам очень понравилось огненное фото ведущей. Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Какая красивая, прям пипец", "Очень красивая", "Бомба, просто бомба", "Юля, ты просто топ", – пишут пользователи в сети.

Юлия Коваль поделилась сексуальным фото в бассейне Instagram Юлии Коваль

Юлия Коваль показала сексуальный кадр в купальнике Instagram Юлии Коваль

Юлия Коваль опубликовала очередное сексуальное фото Instagram Юлии Коваль

Юлия Коваль опубликовала очередной пикантный снимок в купальнике Instagram Юлии Коваль

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