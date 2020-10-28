У Росії на шоу 'Голос' спалахнув черговий скандал через доньку зірки

У Росії обвалився шквал критики на 18-річну Олександру Буднікову, яка стала учасницею шоу "Голос". Дівчина потрапила в перший тур дев'ятого сезону, але після цього багато хто звинуватив журі проекту в продажності.

Так, в соціальних мережах користувачі стали писати про те, що Олександра – дочка ведучого програми "Доброго ранку" на Першому каналі Романа Буднікова. Про подробиці скандалу – розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскроллььте новина до кінця).Під час виступу Буднікова виконала пісню українського співака Alekseev "П'яне сонце". Виступ дівчини сподобався всім членам журі, тому всі вони обернулися. Але виконавиця обрала команду репера Басту.

Пізніше російський актор Станіслав Садальський на своїй сторінці в Instagram опублікував колаж з фото Олександри Буднікової та її батька, і розкритикував виступ дівчини.

"Чергова "Дочка Алсу". Воістину світом правлять зв'язки, чи варто в чомусь звинувачувати провідних, яким Аксюта велів повернутися?!", – написав актор.

Крім того, на Youtube-каналі шоу "Голос" в коментарях багато користувачів також засипали гнівними висловлюваннями 18-річну учасницю.

"Вирішила зайти подивитися, що за ажіотаж навколо виступу юного обдарування. Рівно одну хвилину змогла витерпіти", "Жахливо. І спів жахливий, і награна реакція суддів. Дно пробито ще з Мікелли. Ганьба Першому каналу", "Я в шоці. У неї голосу немає, блює, як кішка. Кров з вух мало не пішла", – пишуть користувачі в мережі.

Але знайшлися люди, які стали на захист юної виконавиці. Так, репер Баста заступився за Олександру і висловив свою думку на сторінці в Instagram.

"У коментарях до випуску Голосу обговорюють чергову теорію змови. Учасниця моєї команди самобутня і талановита дівчина Саша Буднікова виявилася дочкою ведучого Першого Каналу Романа Буднікова. Хочеться запитати у коментаторів – експертів: невже це прокляття – бути дитиною відомих батьків? Невже, народжуючись у відомій або забезпеченій сім'ї ти вже приречений бути ні на що не здатний, ні в чому не талановитим і лише покірно нести фамільний тягар? А як же Миронови, Ургант, Нагієв, Табакова, Райкін, Дунаєвські? А Лів Тайлер? А Зої Кравіц? Династії і покоління , в яких безумовно популярні і батьки, і діти. Що потрібно талановитій дитині, щоб поборотися, бути почутим, добитися чогось самому? Або краще відразу зробити творче самогубство? У мене дві дочки і я буду вірити в них, підтримувати їх, сподіватися на їх самореалізацію, здібності і таланти", – написав репер.

Також він додав, що до цього не знав ні про Сашу, ні про її батька. Крім того, ця інформація ніяк не вплинула б на суддівство Басти.

"Як би там не було, я тут відповім тільки за себе – це справа особистих принципів кожного і того, у що ти віриш і ким ти хочеш бути. Те, що я почув, сидячи спиною до учасника, було талановито, якісно і професійно. Те, що я почув, мене зворушило. Я буду працювати з Сашею, як людиною, чий голос розгорнув мене наосліп, як і решта голосів учасників моєї команди", – підкреслив артист.

Відзначимо, що сама Олександра Буднікова поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році дочка відомої російської співачки Алсу Мікелла Абрамова потрапила в гучний скандал після перемоги на шоу "Голос. Діти" – її звинуватили у фальсифікації голосування.