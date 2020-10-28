В России на шоу 'Голос' вспыхнул очередной скандал из-за дочки звезды

В России обвалился шквал критики на 18-летнюю Александру Будникову, которая стала участницей шоу "Голос". Девушка попала в первый тур девятого сезона, но после этого многие обвинили жюри проекта в продажности.

Так, в социальных сетях пользователи стали писать о том, что Александра – дочь ведущего программы "Доброе утро" на Первом канале Романа Будникова. О подробностях скандала – расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскроллььте новость до конца).

Во время выступления Будникова исполнила песню украинского певца Alekseev "Пьяное солнце". Выступление девушки понравилось всем членам жюри, поэтому все они обернулись. Но исполнительница выбрала команду рэпера Басту.

Позже российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал коллаж с фото Александры Будниковой и ее отца, и раскритиковал выступление девушки.

"Очередная "Дочь Алсу". Воистину миром правят связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться?!", – написал актер.

Кроме того, на Youtube-канале шоу "Голос" в комментариях многие пользователи также засыпали гневными высказываниями 18-летнюю участницу.

"Решила зайти посмотреть, что за ажиотаж вокруг выступления юного дарования. Ровно одну минуту смогла вытерпеть", "Ужасно. И пение ужасно, и наигранная реакция судей. Дно пробито еще с Микеллой. Позор Первому каналу", "Я в шоке. У нее голоса нет, блюет, как кошка. Кровь из ушей чуть не пошла", – пишут пользователи в сети.

Но нашлись люди, которые стали в защиту юной исполнительницы. Так, рэпер Баста заступился за Александру и высказал свое мнение на странице в Instagram.

"В комментариях к выпуску Голоса обсуждают очередную теорию заговора. Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего Первого Канала Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов – экспертов: неужели это проклятье – быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер? А Зои Кравиц? Династии и поколения, в которых безусловно популярны и отцы, и дети. Что нужно талантливому ребенку, чтобы побороться, быть услышанным, добиться чего-то самому? Или лучше сразу совершить творческое самоубийство? У меня две дочери и я буду верить в них, поддерживать их, надеяться на их самореализацию, способности и таланты", – написал рэпер.

Также он добавил, что до этого не знал ни о Саше, ни о ее отце. Кроме того, эта информация никак не повлияла бы на судейство Басты.

"Как бы то ни было, я здесь отвечу только за себя – это дело личных принципов каждого и того, во что ты веришь и кем ты хочешь быть. То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально. То, что я услышал, меня тронуло. Я буду работать с Сашей, как человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса участников моей команды", – подчеркнул артист.

Отметим, что сама Александра Будникова пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году дочь известной российской певицы Алсу Микелла Абрамова попала в громкий скандал после победы на шоу "Голос. Дети" – ее обвинили в фальсификации голосования.