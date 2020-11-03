У мережі розкритикували неоновий образ Христини Асмус з рептилією

Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками фото в незвичному для всіх образі. Але більшість не оцінили її наряд і розкритикували.

Відповідний кадр Асмус опублікувала на своїй сторінці в Instagram (фото можна побачити нижче).

Так, для зйомок шоу "Золото Геленджика" зірка вибрала облягаючий комбінезон неонового зеленого кольору з рептилією. Все це доповнювала фіолетовий капелюх.

Христина Асмус постала в незвичному образі Instagram Христини Асмус

Підписники накинулися на Христину з критикою і бурхливо обговорили її несподіваний образ.

"Псілобіциновий гриб?", "Ну тут схоже все дуже тяжко. Брак уваги, при такій великій увазі, це просто психологічна проблема в чистому вигляді", "Зелена гусеничка", "Просто повний антисекс", – пишуть користувачі в мережі.

Фанати Христини Асмус бурхливо обговорили її несподіваний образ Instagram Христини Асмус

У мережі розкритикували образ Христини Асмус Instagram Христини Асмус

Шанувальники Христини Асмус бурхливо обговорили її новий образ Instagram Христини Асмус

У мережі розкритикували образ актриси Христини Асмус Instagram Христини Асмус

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