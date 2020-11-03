У мережі розкритикували неоновий образ Христини Асмус з рептилією

Софія Ковнір Папараці 10:14, 3.11.2020

Російська актриса Христина Асмус поділилася з шанувальниками фото в незвичному для всіх образі. Але більшість не оцінили її наряд і розкритикували.

Відповідний кадр Асмус опублікувала на своїй сторінці в Instagram (фото можна побачити нижче).

Так, для зйомок шоу "Золото Геленджика" зірка вибрала облягаючий комбінезон неонового зеленого кольору з рептилією. Все це доповнювала фіолетовий капелюх.

Христина Асмус постала в незвичному образі
Instagram Христини Асмус

Підписники накинулися на Христину з критикою і бурхливо обговорили її несподіваний образ.

"Псілобіциновий гриб?", "Ну тут схоже все дуже тяжко. Брак уваги, при такій великій увазі, це просто психологічна проблема в чистому вигляді", "Зелена гусеничка", "Просто повний антисекс", – пишуть користувачі в мережі.

Фанати Христини Асмус бурхливо обговорили її несподіваний образ
Instagram Христини Асмус
У мережі розкритикували образ Христини Асмус
Instagram Христини Асмус
Шанувальники Христини Асмус бурхливо обговорили її новий образ
Instagram Христини Асмус
У мережі розкритикували образ актриси Христини Асмус
Instagram Христини Асмус

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-річна ведуча програми "Орел і Решка" Юлія Коваль опублікувала чергове пікантне фото.

Коментувати
Шоу Папараці

Дивіться також

У Києві помер воїн-доброволець ЗСУ

У Відні відбувся масовий теракт: усі подробиці, фото та відео

Росіяни володіють надрами кам'яної солі в Україні – розслідування

У Києві водій розбив обличчя жінці з двома дітьми. Відео

Зеленський зажадав від "слуг" розпустити КСУ: з'явився запис дзвінка