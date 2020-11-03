В сети раскритиковали неоновый образ Кристины Асмус с рептилией

София Ковнир Папарацци 10:14, 3.11.2020

Российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками фото в непривычном для всех образе. Но многие не оценили ее наряд и раскритиковали.

Соответствующий кадр Асмус опубликовала на своей странице в Instagram (фото можно посмотреть ниже).

Так, для съемок шоу "Золото Геленджика" звезда выбрала облегающий комбинезон неонового зеленого цвета с рептилией. Все это дополняла фиолетовая шляпа.

Кристина Асмус предстала в необычном образе
Instagram Кристины Асмус

Подписчики накинулись на Кристину с критикой и бурно обсудили ее неожиданный образ.

"Псилобициновый гриб?", "Ну тут похоже все очень тяжко. Нехватка внимания, при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема в чистом виде", "Зеленая гусеничка", "Просто полный антисекс", – пишут пользователи в сети.

Фанаты Кристины Асмус бурно обсудили ее неожиданный образ
Instagram Кристины Асмус
В сети раскритиковали образ Кристины Асмус
Instagram Кристины Асмус
Поклонники Кристины Асмус бурно обсудили ее новый образ
Instagram Кристины Асмус
В сети раскритиковали образ актрисы Кристины Асмус
Instagram Кристины Асмус

Как сообщал OBOZREVATEL, 27-летняя ведущая программы "Орел и Решка" Юлия Коваль опубликовала очередное пикантное фото.

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