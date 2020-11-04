Рудова похвалилася сексуальною фігурою в бікіні на відео

Популярна російська акторка Наталія Рудова поділилася з шанувальниками черговим пікантним відео в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кадр, на якому сексуальному виринає з басейну (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рудова показала підписникам свою струнку фігуру та красиві форми в купальнику.

Наталя Рудова поділилася із шанувальниками черговим пікантним відео gazeta.a42.ru

Шанувальники не встояли перед красою актриси та засипали її компліментами.

"Прекрасна!", "Так, хороша!", "Ой, ну русалка!", "Крута", "Бомба", – пишуть користувачі в мережі.

Рудова показала підписникам свою струнку фігуру Instagram Наталії Рудової

Наталя Рудова показала фігуру в сексуальному відео Instagram Наталії Рудової

Рудова поділилася із шанувальниками пікантним відео Instagram Наталії Рудової

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