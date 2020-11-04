Рудова похвалилася сексуальною фігурою в бікіні на відео

Софія Ковнір Папараці 02:21, 4.11.2020

Популярна російська акторка Наталія Рудова поділилася з шанувальниками черговим пікантним відео в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала кадр, на якому сексуальному виринає з басейну (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рудова показала підписникам свою струнку фігуру та красиві форми в купальнику.

Наталя Рудова поділилася із шанувальниками черговим пікантним відео
gazeta.a42.ru

Шанувальники не встояли перед красою актриси та засипали її компліментами.

"Прекрасна!", "Так, хороша!", "Ой, ну русалка!", "Крута", "Бомба", – пишуть користувачі в мережі.

Рудова показала підписникам свою струнку фігуру
Instagram Наталії Рудової
Наталя Рудова показала фігуру в сексуальному відео
Instagram Наталії Рудової
Рудова поділилася із шанувальниками пікантним відео
Instagram Наталії Рудової

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська показала голі груди й відповіла хейтерам.

Коментувати
Шоу Папараці

Дивіться також

У Черкасах сенсаційно з’явився новий фаворит виборів мера: інтерв’ю з Віктором Євпаком

Війська РФ здійснили дві провокації на Донбасі, поранено українського військового – штаб ООС

Житель Британії поставив понад 1 млн доларів на перемогу Байдена на виборах у США

Зеленський посварився з режисером із РФ через війну в Карабасі: раніше були друзями

У Києві протестувальники за мовний закон оточили КСУ: будівлю взяли під охорону