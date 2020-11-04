Рудова похвасталась сексуальной фигурой в бикини на видео

Популярная российская актриса Наталья Рудова поделилась с поклонниками очередным пикантным видео в купальнике.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала кадр, на котором сексуальном выныривает из бассейна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рудова показала подписчикам свою стройную фигуру и красивые формы в купальнике.

Наталья Рудова поделилась с поклонниками очередным пикантным видео gazeta.a42.ru

Поклонники не устояли перед красотой актрисы и засыпали ее комплиментами.

"Прекрасная!", "Да, хороша!", "Ой, ну русалка!", "Крутая", "Бомба", – пишут пользователи в сети.

Рудова показала подписчикам свою стройную фигуру Instagram Натальи Рудовой

Наталья Рудова показала фигуру в сексуальном видео Instagram Натальи Рудовой

Рудова поделилась с поклонниками пикантным видео Instagram Натальи Рудовой

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