Нікітюк завела мережу оголеним фото з раками

Українська телеведуча Леся Нікітюк вразила мережу досить відвертим фото під час відпочинку.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок, на якому позує абсолютно голою, прикриваючи усі інтимні місця підносом з вареними раками.

На фото ведуча постала без макіяжу.

"Плани на вечір п'ятниці? Я раків зварила. Ps Я вже бачу ці заголовки завтра..Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалась оголеною в чанах. Подруги залишилися голодними і неприкритими", - підписала кадр у фотоблозі артистка.

Користувачі мережі оцінили пікантний знімок Нікітюк та її почуття гумору, зазначивши оригінальність і чудову фігуру зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Нікітюк порадувала фанатів пікантним фото без ліфчика.