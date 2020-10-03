Никитюк завела сеть оголенным фото c раками

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила сеть достаточно откровенным фото во время отдыха.

На странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует совершенно голой, прикрывая все интимные места подносом с вареными раками.

На фото ведущая предстала без макияжа.

"Планы на вечер пятницы? Я раков сварила. Ps Я уже вижу эти заголовки завтра..Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах. Подруги остались голодными и неприкрытыми", - подписала кадр в фотоблоге артистка.

Пользователи сети оценили пикантный снимок Никитюк и ее чувство юмора, отметив оригинальность и восхитительную фигуру звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Никитюк порадовала фанатов пикантным фото без лифчика.