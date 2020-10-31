Лобода вразила шанувальників відвертим фото в бікіні

Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, показала серію відвертих знімків в бікіні.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фото з відпочинку, на яких вона зображена в сексуальному чорному купальнику. Артистка продемонструвала шанувальникам струнку фігуру.

Свій образ Лобода доповнила сонцезахисними окулярами, чорним капелюхом і парасолькою.

"Вона ще літає, але зовсім скоро обіцяє повернутися", – підписала серію сексуальних фото зірка.

Лобода показала серію відвертих знімків в бікіні.

Лобода продемонструвала шанувальникам струнку фігуру.

Лобода доповнила образ сонцезахисними окулярами, чорним капелюхом і парасолькою.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її пікантних знімків. Також вони заявили, що Лобода має дуже сексуальний вигляд.

"Яка афігенна фігура", "Свєта, ви – нереальна красуня!", "Богиня з ідеальним тілом", – писали фоловери під знімками.

Шанувальники Лободи прийшли в захват від її пікантних фото.

Фанати заявили, що Лобода виглядає дуже сексуально.

Фоловерів засипали артистку втішними коментарями під знімками.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Лобода в свій день народження поділилася відвертими фото у ванній.