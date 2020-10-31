Лобода восхитила поклонников откровенным фото в бикини

Obozrevatel Папарацци 10:56, 31.10.2020

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая в России, показала серию откровенных снимков в бикини.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с отдыха, на которых она запечатлена в сексуальном черном купальнике. Артистка продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.

Свой образ Лобода дополнила солнцезащитными очками, черной шляпой и зонтиком.

"Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться", – подписала серию сексуальных фото звезда.

Лобода показала серию откровенных снимков в бикини.
Лобода продемонстрировала поклонникам стройную фигуру.
Лобода дополнила образ солнцезащитными очками, черной шляпой и зонтиком.

Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее пикантных снимков. Также они заявили, что Лобода выглядит очень сексуально.

"Какая афигенная фигура", "Света, вы нереальная красотка!", "Богиня с идеальным телом", – писали фолловеры под снимками.

Поклонники Лободы пришли в восторг от ее пикантных фото.
Фанаты заявили, что Лобода выглядит очень сексуально.
Фолловеры засыпали артистку лестными комментариями под снимками.

Как сообщал раннее OBOZREVATEL, Лобода в свой день рождения поделилась откровенными фото в ванной.

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