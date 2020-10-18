Лобода у свій день народження поділилася відвертими фото у ванній

Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, опублікувала серію відвертих знімків у ванній.

Фотографії жінка оприлюднила в акаунті в Instagram у свій день народження – 18 жовтня. Артистці виповнилося 38 років.

Лобода позувала в напівпрозорому блискучому купальнику, лежачи в пінній ванні. Поруч зі співачкою був величезний букет троянд, очевидно, подарований на честь свята.

Свій образ артистка доповнила великою кількістю прикрас на шиї та об'ємною укладкою. В руці Лобода тримала келих.

У підписі до фото вона зазначила, що в свій день народження "щаслива, як ніколи".

"І нехай це почуття триватиме якомога довше! У мене є все, про що я мріяла... і навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я", – написала співачка.

Фанати артистки привітали її з днем народження в коментарях. Деякі порівняли її зовнішній вигляд з образом секс-символу 1950-х Мерилін Монро, деякі розкритикували знімки за надмірну відвертість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свого 38-річчя Світлана Лобода несподівано прилетіла до Києва. Артистка зізналася, що повернулася в Україну, тому що їй захотілося подихати "рідним повітрям".