Лобода у свій день народження поділилася відвертими фото у ванній
Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, опублікувала серію відвертих знімків у ванній.
Фотографії жінка оприлюднила в акаунті в Instagram у свій день народження – 18 жовтня. Артистці виповнилося 38 років.
Лобода позувала в напівпрозорому блискучому купальнику, лежачи в пінній ванні. Поруч зі співачкою був величезний букет троянд, очевидно, подарований на честь свята.
Свій образ артистка доповнила великою кількістю прикрас на шиї та об'ємною укладкою. В руці Лобода тримала келих.
У підписі до фото вона зазначила, що в свій день народження "щаслива, як ніколи".
"І нехай це почуття триватиме якомога довше! У мене є все, про що я мріяла... і навіть більше. У мене є ви, ваша любов, обожнювана сім'я", – написала співачка.
Фанати артистки привітали її з днем народження в коментарях. Деякі порівняли її зовнішній вигляд з образом секс-символу 1950-х Мерилін Монро, деякі розкритикували знімки за надмірну відвертість.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свого 38-річчя Світлана Лобода несподівано прилетіла до Києва. Артистка зізналася, що повернулася в Україну, тому що їй захотілося подихати "рідним повітрям".