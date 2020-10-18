Лобода в свой день рождения поделилась откровенными фото в ванной

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая в России, опубликовала серию откровенных снимков в ванной.

Фотографии женщина обнародовала в аккаунте в Instagram в свой день рождения – 18 октября. Артистке исполнилось 38 лет.

Лобода позировала в полупрозрачном блестящем купальнике, лежа в пенной ванной. Рядом с певицей был огромный букет роз, очевидно, подаренных в честь праздника.

Свой образ артистка дополнила большим количеством украшений на шее и объемной укладкой. В руке Лобода держала бокал.

В подписи к фото она отметила, что в свой день рождения "счастлива, как никогда".

"И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... и даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья", – написала певица.

Фанаты артистки поздравили ее с днем рождения в комментариях. Некоторые сравнили ее внешний вид с образом секс-символа 1950-х Мэрилин Монро, некоторые раскритиковали снимки за излишнюю откровенность.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне своего 38-летия Светлана Лобода неожиданно прилетела в Киев. Артистка призналась, что вернулась в Украину, потому что ей захотелось подышать "родным воздухом".