Лістерман розповів, як влаштував особисте життя українським політикам і Бреду Пітту

Російський бізнесмен, власник агентства VIP-знайомств, займається "звідництвом" бізнесменів з молодими дівчатами Петро Лістерман розповів, що допоміг влаштувати особисте життя багатьом українським політикам, а також голлівудським акторам. Нібито саме він познайомив їх з майбутніми дружинами.

Зокрема, Лістерман заявив, що допоміг зірці кіно Бреду Пітту познайомитися з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. Також, за його словами, він познайомив футболіста Кріштіану Роналду з Іриною Шейк і вплинув на особисте життя багатьох політиків, олігархів і навіть глав держав. Про це йшла мова в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я їм дав супердівчат. Вони всі одружилися на них. Діти... Взагалі я пишаюся цими сім'ями. Потім ці пацани повільно піднялися і увійшли в уряди цих всіх країн СНД", – сказав Лістерман.

За його словами, найчастіше за послугами зверталися політики і бізнесмени з України, Росії та Казахстану. При цьому Лістерман відмовився називати імена тих, кого він познайомив з майбутніми дружинами.

"Чи є в уряді України мої хлопці? Звичайно, так. Вони всі зайшли. Я обіцяв їх не показувати поки. Давай я тобі подзвоню завтра і назву кілька прізвищ. Я у них повинен дозволу запитати" – відповів бізнесмен на питання Гордона.

При цьому він назвав імена зірок Голлівуду, яким, як стверджує, також допоміг влаштувати особисте життя – це актори Едріен Броуді і Бред Пітт. А футболіста Кріштіану Роналду він познайомив з відомою моделлю Іриною Шейк.

"Ось у нас Едріен Броуді, який зіграв головну роль у фільмі "Піаніст"... Кудлатий хлопчина. Я дав йому дівчину гарну. Він був щасливий років зо два. Зараз, наприклад, Бред Пітт приїхав до Німеччини, закохався в одну дівчину (ймовірно, мова йде про модель Ніколь Потуральскі. – Ред). Я йому там... Вона з ним втекла. Зараз у них любов. Красуня, дуже хороша. Тобто я здебільшого по голлівудських зірках", – зазначив Лістерман і додав:

"Знайомство Ірини Шейк і Роналду – це моя робота. Тому що йому просто потрібно було прикриття: він любив хлопчиків. Такі шлюби – як вони називаються? – для краси. Їй потрібна була популярність, а йому треба було не розчарувати своїх фанів, показати, що він любить жінок".

Відзначимо, Петро Лістерман з 2000-х є власником бюро знайомств, клієнтами якого є бізнесмени та відомі особистості. Російські ЗМІ називають його "звідником і сутенером". У 2007 році фігурував в куршевельском скандалі, коли французька поліція затримала російського мільярдера Михайла Прохорова за підозрою в причетності до організації міжнародної мережі проституції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що 56-річний голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Анджеліни Джолі. Пізніше виявилося, що Потуральскі перебуває в шлюбі з 68-річним бізнесменом Роландом Мері.