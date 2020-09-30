'VIP-сводник' Листерман рассказал, как устроил личную жизнь украинским политикам и Брэду Питту

Российский бизнесмен, владелец агентства V.I.P.-знакомств, занимающийся "сводничеством" бизнесменов с молодыми девушками Петр Листерман рассказал, что помог устроить личную жизнь многим украинским политикам, а также голливудским актерам. Якобы именно он познакомил их с будущими женами.

В частности, Листерман заявил, что помог звезде кино Брэду Питту познакомиться с немецкой моделью Николь Потуральски. Также, по его словам, он познакомил футболиста Криштиану Роналду с Ириной Шейк и оказал влияние на личную жизнь многих политиков, олигархов и даже глав государств. Об этом шла речь в его интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я им дал супердевушек. Они все женились на них. Дети... Вообще я горжусь этими семьями. Потом эти пацаны медленно поднялись и вошли в правительства этих всех стран СНГ", – сказал Листерман.

По его словам, чаще всего за услугами обращались политики и бизнесмены с Украины, России и Казахстана. При этом Листерман отказался называть имена тех, кого он познакомил с будущими женами.

"Есть ли в правительстве Украины мои ребята? Конечно, да. Они все зашли. Я обещал их не показывать пока. Давай я тебе позвоню завтра и назову пару фамилий. Я у них должен разрешения спросить" – ответил бизнесмен на вопрос Гордона.

При этом он назвал имена звезд Голливуда, которым, как утверждает, также помог устроить личную жизнь – это актеры Эдриен Броуди и Брэд Питт. А футболиста Криштиану Роналду он познакомил с известной моделью Ириной Шейк.

"Вот у нас Эдриен Броуди, который сыграл главную роль в фильме "Пианист"... Лохматый пацанчик. Я дал ему девушку хорошую. Он был счастлив года два. Сейчас, например, Брэд Питт приехал в Германию, влюбился в одну девушку (вероятно, речь идет о модели Николь Потуральски. – Ред). Я ему там... Она с ним сбежала. Сейчас у них любовь. Красавица, очень хорошая. То есть я в основном по голливудским звездам", – отметил Листерман и добавил:

"Знакомство Ирины Шейк и Роналду – это моя работа. Потому что ему просто нужно было прикрытие: он любил мальчиков. Такие браки – как они называются? – для красоты. Ей нужна была популярность, а ему надо было не разочаровать своих фанов, показать, что он любит женщин".

Отметим, Петр Листерман с 2000-х владеет бюро знакомств, клиентами которого являются крупные бизнесмены. Российские СМИ называют его "сводником и сутенером". В 2007 году фигурировал в куршевельском скандале, когда французская полиция задержала российского миллиардера Михаила Прохорова по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что 56-летний голливудский актер Брэд Питт закрутил роман з 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, которую уже успели прозвать в сети "копией" Анджелины Джоли. Позже оказалось, что Потуральски пребывает в браке с 68-летним бизнесменом Роландом Мери.