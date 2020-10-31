Каменських вразила фанатів сексуальним образом на Геловін

Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників відвертим образом до свята Геловін.

На сторінці в Instagram знаменитість показала свій сексуальний костюм на найстрашніше свято в році.

Артистка опублікувала фото, на якому зображена в образі мексиканської мертвої нареченої. На знімку зірка позувала в шовковому халаті, блиснувши пишними бюстом. Образ на Геловін Каменських доповнила квітковим аксесуаром на волоссі і яскравим макіяжем.

А репер Потап постав перед шанувальниками в образі графа Дракули.

"Happy Halloween" Бу від нас до вас, друзі", – підписала знімки артистка.

Шанувальникам сподобалися образи на Геловін Каменських і Потапа і відзначили, що вони сексуальна пара.

"Сексі парочка. Містер і місіс Геловін", "Вау прямо ґрунтовно підійшли до цієї справи", "Круті образи", – писали фоловери під знімками зірок.

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