Каменских впечатлила фанатов сексуальным образом на Хеллоуин

Украинская певица Настя Каменских (NK) поразила поклонников откровенным образом к празднику Хеллоуин.

На странице в Instagram знаменитость показала свой сексуальный костюм на самый страшный праздник в году.

Артистка опубликовала фото, на котором изображена в образе мексиканской мертвой невесты. На снимке звезда позировала в шелковом халате, сверкнув пышными бюстом. Образ на Хеллоуин Каменских дополнила цветочным аксессуаром на волосах и ярким макияжем.

А рэпер Потап предстал перед поклонниками в образе графа Дракулы.

"Happy Halloween" Бу от нас к вам, ребята", – подписала снимки артистка.

Поклонникам понравились образы на Хеллоуин Каменских и Потапа и отметили, что они сексуальная пара.

"Секси парочка. Мистер и миссис Хэллоуин", "Вау прямо основательно подошли к этому делу", "Крутые образы", – писали фолловеры под снимками звезд.

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