Іванка Трамп святкує 39-річчя: відверті фото американської "принцеси"

У п'ятницю, 30 жовтня свій день народження відзначає старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка. Їй виповнилося 39 років.

Вона вважається однією з найвідоміших і найкрасивіших жінок Америки. В даний час Іванка Трамп – успішна бізнесвумен, активна громадська діячка і письменниця, але починала свою кар'єру вона фотомоделлю. Зокрема, вона неодноразово брала участь і в пікантних зйомках. OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото "американської принцеси".

Зараз же на офіційних заходах Іванка, як правило з'являється в стильних і стриманих образах, проте час від часу і вони відрізняються провокативністю. Так, наприклад в серпні 2019 року дочка Трампа здивувала своїм зовнішнім виглядом на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Дівчина вибрала для заходу офіційний стиль одягу, проте в мережі запідозрили, що вона забула про білизну – крізь блузку блакитного кольору чітко просвічувалася груди. Цікаво, що подібні випадки з нею відбувалися неодноразово.

Інші обговорювані образи Іванки Трамп:

Для виходу в світ у 2014 році Іванка Трамп вибрала стильний світшот з тваринним принтом і чорну спідницю-олівець. Шанувальники дочки президента США активно обговорювали цікавий крій спідниці – незважаючи на довжину майже до коліна, вставки з прозорої тканини пікантно оголювали її ноги.

Іванка Трамп з'явилася на гала-вечорі початку нового театрального сезону New York City Ballet у вересні 2014 року у вбранні "нюдового" кольору і викликала ажіотаж в мережі. Деякі користувачі відзначили, що плаття нагадує нічну сорочку, однак більшості її образ все ж припав до смаку.

На червоних доріжках Іванка Трамп також є частим гостем. Для таких виходів вона вибирає, як правило, сукні в стилі "голлівудський шик" з відвертим вирізом декольте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванка Трамп осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".