Иванка Трамп празднует 39-летие: откровенные фото американской "принцессы"

В пятницу, 30 октября свой день рождения отмечает старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Ей исполнилось 39 лет.

Она считается одной из самых известных и красивых женщин Америки. В настоящее время Иванка Трамп – успешная бизнесвумен, активный общественный деятель и писательница, но начинала свою карьеру она фотомоделью. В частности, она неоднократно участвовала и в пикантных съемках. OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото "американской принцессы".

Сейчас же на официальных мероприятиях Иванка, как правило появляется в стильных и сдержанных образах, однако время от времени и они отличаются провокативностью. Так, к примеру в августе 2019 года дочка Трампа удивила своим внешним видом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Девушка выбрала для мероприятия официальный стиль одежды, однако в сети заподозрили, что она забыла о белье –сквозь блузку голубого цвета отчетливо просвечивалась грудь. Интересно, что подобные случаи с ней происходили не единожды.

Другие обсуждаемые образы Иванки Трамп:

Для выхода в свет в 2014 году Иванка Трамп выбрала стильный свитшот с животным принтом и черную юбку-карандаш. Поклонники дочки президента США активно обсуждали интересный крой юбки – несмотря на дліну почти до колена, вставки из прозрачной ткани пикантно оголяли ее ноги.

Иванка Трамп появилась на гала-вечере начала нового театрального сезона New York City Ballet в сентябре 2014 года в наряде "нюдового" цвета и вызвала ажиотаж в сети. Некоторые пользователи отметили, что платье напоминает "ночнушку", однако большинству ее образ все же пришелся по вкусу.

На красных дорожках Иванка Трамп также является частым гостем. Для таких выходов она выбирает, как правило, платья в стиле "голливудский шик" с откровенным вырезом декольте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иванка Трамп оконфузилась, назвав новоизбранного главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в своем поздравлении премьер-министром "Соединенного Кингстона".