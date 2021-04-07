Американская чемпионка разделась в честь дня рождения. Фотофакт

12-кратная чемпионка WWE Raw [World Wrestling Entertainment – американская компания, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга] среди женщин и бывшая чемпионка NXT Эшли Элизабет Флиер, выступающая в WWE под именем Шарлотт Флэр, очаровала фанатов откровенной фотосессией

Девушка, обладающая негласным титулом "Королева WWE", в честь своего 35-летия снялась топлес, лишь слегка прикрыв обнаженную грудь.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть на эти и другие кадры спортсменки.

Такие снимки не оставили равнодушными ее бывших коллег по WWE

37-летняя Никки Белла написала: "Вау!! С днем рождения, наша прекрасная Королева".

Саммер Рэй также восхитилась внешностью Флер: "Эта фотография – бомба! С Днем рождения, девочка! Скучаю по тебе".

45-летняя Торри Уилсон тоже назвала Флер королевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Шарлотт вставила новую грудь и поразила фанатов своей трансформацией.