Звезда американского футбола закрутил роман со знаменитой моделью: фото девушки

Звездный игрок в американский футбол из команды "Сан-Франциско Форти Найнерс" Ник Боса закрутил роман со знаменитой моделью Дженной Берман.

На странице спортсмена в Instagram появился снимок, на котором он отдыхает на яхте в обнимку с блондинкой. Он оставил фото без подписи, но отметил на нем свою новую возлюбленную, сняв все вопросы касательно того, кем она является.

Привлекательная внешность и умение красиво себя подать помогли Берман завоевать популярность в социальных сетях. На ее профиль в Instagram подписались 270 тысяч человек, а на аккаунт в TikTok –миллион человек.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться откровенными снимками Дженны и самостоятельно оценить ее красоту.

Отметим, что Боса родился в семье бывшего профессионального футболиста. Также этим видом спорта занимались его дядя и старший брат. Он попал в Национальную футбольную лигу США (НФЛ) в 2019 году и стал лучшим новичком в своем первом сезоне. Ника выбрали для участия в Матче всех звезд НФЛ, но он не смогсыграть в нем, так как его "Сан-Франциско" вышел в финал Супербоула.

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