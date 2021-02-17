Самая сексуальная теннисистка мира закрутила роман с американским футболистом

Эжени Бушар, которую многие издания и фанаты считают самой сексуальной теннисисткой мира, закрутила роман с игроком в американский футбол из команды "Питтсбург Стилерз" Мейсоном Рудольфом.

Спортсменка отпраздновала День святого Валентина вместе со своим новым возлюбленным на одном из мексиканских пляжей. На странице Рудольфа в Instagram появился совместный снимок с бывшей пятой ракеткой мира с подписью "Моя валентинка".

Как сообщает издание The Sun, слухи об их романе появились еще в октябре 2020 года, когда Бушар поделилась фотографией из одного из баров Питтсбурга. Тогда Мейсон поставил лайк под фото, но сам на нем отмечен не был.

Напомним, что в 2012 году канадская теннисистка выиграла юниорский Wimbledon, а уже в 2014 году по-настоящему заявила о себе. Она дошла до полуфинала Australian Open и Roland Garros, а затем стала первой представительницей своей страны, которой удалось выйти в финал одного из турниров Большого шлема (Wimbledon). По итогам 2014-го Эжени получила награду за "лучший прогресс сезона". Сейчас Бушар занимает 141-е место в рейтинге WTA.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская теннисистка ушла из спорта ради съемок в Playboy.