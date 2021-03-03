Знаменитый футболист встречается с нестандартной хардкор-моделью. Фото девушки

Защитник "Милана" Тео Эрнандес был замечен в одной компании с итальянской моделью Зои Кристофоли. Пара без стеснения провела совместный отдых на яхте.

"Модель, законодатель моды и диджей" – так себя описывает сама красотка.

На аккаунт 24-летней девушки в Instagram подписано порядка 840 тысяч подписчиков. "Модель, законодатель моды и диджей" - говорится в описании страницы.

Зои является первой итальянской хардкор моделью: у нее зататуирована большая часть тела (более 70%).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить выбор знаменитого футболиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Аспен Рей порадовала свою полумилионную армию поклонников в Instagram, снявшись полностью обнаженной.