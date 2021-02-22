Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной в ванной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Аспен Рей

Американская фитнес-модель Аспен Рей порадовала свою полумилионную армию поклонников в Instagram, снявшись полностью обнаженной.

30-летняя спортсменка, выступавшая в категории бодифитнес американской федерации NPC, продемонстрировала свое тело полностью без одежды.

Рей отправилась в ванну, прихватив с собой фотографа.

Аспен Рей в белом купальнике
Аспен Рей на отдыхе
Аспен Рей обнаженная
Аспен Рей на природе
Аспен Рей подтягивается
Аспен Рей на соревнованиях
Аспен Рей загорает
Аспен Рей
Аспен Рей без бюстгальтера
Аспен Рей на пляже
Аспен Рей рядом с вертолетом

Отметим, что построение красивого тела является профессиональным занятием фитоняшки. В свое время ее пригласили на знаменитое шоу Говарда Стерна. Кроме того, она стала девушкой года по версии одного из изданий журнала Пентхаус.

В одном из интервью Аспен призналась, что кроме тренировок очень любит различную технику, и именно поэтому она в свое время научилась пилотировать вертолет.

Ранее Рей оказалась в эпицентре внимания фанатов после того, как в сеть попали ее полностью обнаженные селфи. Спортсменка заявила, что стала жертвой интернет-злоумышленников и эти снимки не предназначались широкой общественности.