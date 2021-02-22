Знаменитая фитнес-модель снялась полностью обнаженной в ванной

Американская фитнес-модель Аспен Рей порадовала свою полумилионную армию поклонников в Instagram, снявшись полностью обнаженной.

30-летняя спортсменка, выступавшая в категории бодифитнес американской федерации NPC, продемонстрировала свое тело полностью без одежды.

Рей отправилась в ванну, прихватив с собой фотографа.

Отметим, что построение красивого тела является профессиональным занятием фитоняшки. В свое время ее пригласили на знаменитое шоу Говарда Стерна. Кроме того, она стала девушкой года по версии одного из изданий журнала Пентхаус.

В одном из интервью Аспен призналась, что кроме тренировок очень любит различную технику, и именно поэтому она в свое время научилась пилотировать вертолет.

Ранее Рей оказалась в эпицентре внимания фанатов после того, как в сеть попали ее полностью обнаженные селфи. Спортсменка заявила, что стала жертвой интернет-злоумышленников и эти снимки не предназначались широкой общественности.