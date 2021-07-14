Знаменитую фитнес-модель не пустили в самолет из-за слишком откровенной одежды. Фото девушки

Знаменитую турецкую фитнес-модель Дениз Сайпинар, на Instagram которой подписался один миллион человек, не пустили в самолет компании American Airlines. Спортсменка хотела вылететь из Техаса в Майами.

Как сообщает издание DailyMail, бортпроводники посчитали ее джинсовые шорты слишком короткими и сказали ей, что ее внешний вид вызывает беспокойство у пассажиров, которые путешествуют семьями. По словам турчанки, работники авиакомпании говорили ей, что она пришла на рейс голой.

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Сайпинар объяснила, что не хотела вызвать чье-то недовольство из-за своей одежды.

"Я – спортсменка. Я люблю носить вещи, которые показывают мою женственность, но я никогда не одеваюсь так, чтобы кого-либо обидеть. Я достаточно взрослая и цивилизованная для того, чтобы понимать, какие вещи можно носить, а какие – нет", – заявила Дениз.

Отметим, что она является первой в истории представительницей Турции, которой удалось добиться профессионального статуса IFBB (Международной федерации бодибилдинга и фитнеса). Не так давно Сайпинар переехала в США в поисках свободы, поскольку ей не нравилось отношение к женщинам в мусульманской стране.

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