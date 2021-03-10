Instagram удалил снимок знаменитой фитнес-модели, посчитав его слишком откровенным

Знаменитая польская фитнес-модель и тренер Вероника Белик пожаловалась поклонникам на то, что Instagram удалил ее снимок в черном бикини, которое едва прикрывает пышную грудь девушки.

Фитоняшка, на страницу которой подписались более 3 миллионов человек, выразила надежду на то, что в скором времени наступит равноправие мужчин и женщин в социальных сетях. Она также поздравила своих фанаток с Международным женским днем.

"Я не знаю, какие правила Instagram я нарушила этой фотографией, но я не поленюсь снова ее опубликовать. Тот, кто пожаловался на снимок, оскорбился, увидев девушку, которая просто чувствует себя комфортно в своем теле. Я надеюсь, что придет день, когда к мужчинам и женщинам будет одинаковое отношение в социальных сетях. С Международным женским днем", – написала Белик.

Отметим, что особое внимание во время тренировок Вероника уделяет ягодицам. Ее упражнения направлены на то, чтобы сделать их максимально упругими. Кроме занятий спортом польская фитоняшка увлекается книгами, юриспруденцией и путешествиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белик порадовала подписчиков снимком топлес.