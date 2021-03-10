Instagram удалил снимок знаменитой фитнес-модели, посчитав его слишком откровенным

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,2 т.
Вероника Белик

Знаменитая польская фитнес-модель и тренер Вероника Белик пожаловалась поклонникам на то, что Instagram удалил ее снимок в черном бикини, которое едва прикрывает пышную грудь девушки.

Фитоняшка, на страницу которой подписались более 3 миллионов человек, выразила надежду на то, что в скором времени наступит равноправие мужчин и женщин в социальных сетях. Она также поздравила своих фанаток с Международным женским днем.

"Я не знаю, какие правила Instagram я нарушила этой фотографией, но я не поленюсь снова ее опубликовать. Тот, кто пожаловался на снимок, оскорбился, увидев девушку, которая просто чувствует себя комфортно в своем теле. Я надеюсь, что придет день, когда к мужчинам и женщинам будет одинаковое отношение в социальных сетях. С Международным женским днем", – написала Белик.

Вероника Белик в черном бикини
Вероника Белик пожаловалась на социальную сеть

Отметим, что особое внимание во время тренировок Вероника уделяет ягодицам. Ее упражнения направлены на то, чтобы сделать их максимально упругими. Кроме занятий спортом польская фитоняшка увлекается книгами, юриспруденцией и путешествиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белик порадовала подписчиков снимком топлес.

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