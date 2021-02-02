Знаменитая украинская теннисистка выложила фото в купальнике и восхитила поклонников

Известная украинская теннисистка Марта Костюк (№78 в рейтинге WTA), очаровала подписчиков Instagram своими снимками в купальнике.

Девушка выложила фото со своего отдыха Абу-Даби, а также с отпуска в Ивано-Франковской области.

Кадры вызвали бурный восторг поклонников, которые завалили третью ракетку Украины комплиментами.

Под одной из фотографий Костюк написала: "Цель на 2021 год - заставить мое тело загорать одинаково". Первой с усмешкой ей ответила партнерша по сборной Леся Цуренко: "Этого никогда не случится, мой друг".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марта опубликовала черно-белую фотографию, где позирует на диване в соблазнительном платье.