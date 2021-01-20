Украинская теннисистка Костюк порадовала фанатов "горячим" фото из Австралии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 в рейтинге WTA), которая сейчас находится на карантине в Мельбурне перед Australian Open, порадовала поклонников соблазнительным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались почти 90 тысяч человек, спортсменка опубликовала черно-белую фотографию. На ней она позирует на диване в коротком платье.

Марта Костюк позирует на диване

Этот кадр вызвал восторг у фанатов Костюк, которые засыпали ее комплиментами. Они назвали снимок горячим, саму Марту – красоткой, и отметили, что после окончания теннисной карьеры она легко может стать моделью.

Алексей Дурнев назвал снимок Костюк горячим
Пользователи назвали Марту сексуальной
Пользователи считают, что Костюк могла бы стать моделью

Напомним, что наша соотечественница автоматически пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля. Она попала на строгий карантин, поскольку один из пассажиров, летевших с ней из Абу-Даби в Мельбурн, сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого она не может тренироваться и вынуждена находиться в отеле на протяжении 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина (№5 в рейтинге) занялась изучением украинского языка на карантине в Австралии.

АвстралияМельбурнМарта Костюк