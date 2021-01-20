Украинская теннисистка Костюк порадовала фанатов "горячим" фото из Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк (№78 в рейтинге WTA), которая сейчас находится на карантине в Мельбурне перед Australian Open, порадовала поклонников соблазнительным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались почти 90 тысяч человек, спортсменка опубликовала черно-белую фотографию. На ней она позирует на диване в коротком платье.

Этот кадр вызвал восторг у фанатов Костюк, которые засыпали ее комплиментами. Они назвали снимок горячим, саму Марту – красоткой, и отметили, что после окончания теннисной карьеры она легко может стать моделью.

Напомним, что наша соотечественница автоматически пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 8 по 21 февраля. Она попала на строгий карантин, поскольку один из пассажиров, летевших с ней из Абу-Даби в Мельбурн, сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого она не может тренироваться и вынуждена находиться в отеле на протяжении 14 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина (№5 в рейтинге) занялась изучением украинского языка на карантине в Австралии.