Знаменитая украинская теннисистка сняла верх купальника на отдыхе. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Марта Костюк

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, провокационной фотографией с морского берега. 19-летняя киевлянка во время своего отдыха в Греции сняла верх купальника, решив позагорать топлес.

Чтобы не шокировать поклонников, спортсменка легла на живот, хитро улыбаясь в камеру.

"Спасибо за то, что ревнует", – подписала кадр Костюк. Кому было адресовано послание, осталось неизвестно.

Марта Костюк в Греции

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие снимки нашей соотечественницы.

Видео дня
Марта Костюк на отдыхе
Марта Костюк после тренировки
Марта Костюк на селфи
Марта Костюк в прозрачной одежде
Марта Костюк на корте
Марта Костюк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Костюк похвасталась своим купальным нарядом, вызвав бурное обсуждение в Instagram.

18-летняя спортсменка снялась в одном из спа-центров Черноморска, сделав акцент в фотографиях на своей пятой точки. Поклонники Марты не смогли сдержать эмоций, завалив ее своими комплиментами.

Марта Костюк