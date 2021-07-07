Знаменитая украинская теннисистка сняла верх купальника на отдыхе. Фотофакт

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, провокационной фотографией с морского берега. 19-летняя киевлянка во время своего отдыха в Греции сняла верх купальника, решив позагорать топлес.

Чтобы не шокировать поклонников, спортсменка легла на живот, хитро улыбаясь в камеру.

"Спасибо за то, что ревнует", – подписала кадр Костюк. Кому было адресовано послание, осталось неизвестно.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту и другие снимки нашей соотечественницы.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Костюк похвасталась своим купальным нарядом, вызвав бурное обсуждение в Instagram.

18-летняя спортсменка снялась в одном из спа-центров Черноморска, сделав акцент в фотографиях на своей пятой точки. Поклонники Марты не смогли сдержать эмоций, завалив ее своими комплиментами.