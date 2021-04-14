"Потрясающие" полуголые бедра знаменитой украинской теннисистки вызвали обсуждение в Instagram

Прославленная украинская теннисистка Марта Костюк похвасталась своим купальным нарядом, вызвав бурное обсуждение в Instagram.

18-летняя спортсменка снялась в одном из спа-центров Черноморска, сделав акцент в фотографиях на своей пятой точки. Поклонники Марты не смогли сдержать эмоций, завалив ее своими комплиментами.

"Боже мой, какая ты горячая и красивая", "Невероятно", "Потрясающе", – написали юзеры под фото.

Многие пользователи не находили слов от такой красоты, оставляя лишь восторженные смайлы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Костюк (№83 в рейтинге WTA) призналась, что перенесла коронавирус не так просто, как ожидала изначально.