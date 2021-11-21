Знаменитая украинская теннисистка сверкнула голым телом на пляже в Дубае, раздевшись до купальника

Максим Иншаков
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Леся Цуренко

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко очаровала своих поклонников в Instagram снимком с пляжа в Объединенных Арабских Эмиратах. 32-летняя киевлянка отправилась в Дубай, откуда и выложила кадр в купальнике

На фотографии Цуренко стоит в полоборота к камере, демонстрируя свои упругие бедра к плавках. В комментариях юзеры не сдержались, завалив спортсменку признаниями в любви.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
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Леся Цуренко на пляжев Дубае
Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цуренко похвасталась снимком в бикини.

Леся Цуренко

В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоций, восхищаясь формами нашей соотечественницы.

Леся Цуренко на отдыхе
Леся Цуренко

"Тело – чистое совершенство ... все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на теннисе ... после этого отдыха, разумеется", – написал один из юзеров.

Леся Цуренко