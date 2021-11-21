Знаменитая украинская теннисистка сверкнула голым телом на пляже в Дубае, раздевшись до купальника

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко очаровала своих поклонников в Instagram снимком с пляжа в Объединенных Арабских Эмиратах. 32-летняя киевлянка отправилась в Дубай, откуда и выложила кадр в купальнике

На фотографии Цуренко стоит в полоборота к камере, демонстрируя свои упругие бедра к плавках. В комментариях юзеры не сдержались, завалив спортсменку признаниями в любви.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цуренко похвасталась снимком в бикини.

В комментариях поклонники не смогли сдержать эмоций, восхищаясь формами нашей соотечественницы.

"Тело – чистое совершенство ... все, что вам нужно сделать, это сосредоточиться на теннисе ... после этого отдыха, разумеется", – написал один из юзеров.