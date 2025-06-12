Знаменитая украинская теннисистка показала себя в 'голом' купальнике и произвела фурор. Фото

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№48 WTA) поразила сеть своим откровенным образом. Украинская теннисистка появилась на пляжной вечеринке в Монако в ультраоткровенном розовом купальнике, который поклонники в соцсетях уже окрестили "голым".

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Купальник выделялся своим дизайном: светло-розовый цвет максимально сливался с оттенком кожи, а крой подчёркивал фигуру Ястремской – глубокое декольте, высокие вырезы на бёдрах и тонкие завязки лишь усиливали впечатление обнажённости.

Отдельное внимание привлекла физическая форма теннисистки: спортивное телосложение, стройная талия и сияющая кожа только дополнили образ. Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций: "Идеальная", "Вот это форма", "Купальник просто вау, как будто его нет".

Судя по фото, Даяна отметила свой день рождение в Монако с размахом. Праздничная вечеринка с подругами у моря, розовый надувной фламинго, бокалы с шампанским и живые цветы на столах стали частью стильного пляжного торжества.

Публикации с мероприятия собрали сотни лайков и комментариев. Ястремская ещё раз напомнила, что остаётся одной из самых ярких фигур украинского спорта не только на корте, но и за его пределами.

Как сообщал OBOZ.UA, Даяна Ястремская привлекла внимание публики в Монако, появившись в эффектном вечернем образе. Украинка выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом, усыпанное сверкающими стразами.

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