Украинская теннисистка вышла в Монако в полупрозрачном платье с декольте и произвела фурор. Видео

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№48 WTA) привлекла внимание публики в Монако, появившись в эффектном вечернем образе. 25-летняя одесситка выбрала полупрозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом, усыпанное сверкающими стразами.

На кадрах, снятых у одного из отелей Монте-Карло, Ястремская уверенно попозировала на фоне дорогих автомобилей и архитектурных фасадов.

Ее образ подчеркивал изящные босоножки на каблуках и перчатки из той же ткани, что и платье. Украшение в виде креста завершало вечерний лук.

В комментариях поклонники не сдерживали эмоций:"You’re gorgeous! ?????", "Даяно, це просто ШИКАРДОС", "Stunning girl", "LA BELLEZZA", – писали подписчики.Некоторые называли теннисистку "богиней с Олимпа" и "воплощением мечты":"Idol. Goddess from the Olympus is always shining in life", "Dayana, a woman dream come true". Под фото оставляли десятки огненных эмоций, сердец и аплодисментов:", а также восторженные фразы на разных языках.

Публикация собрала сотни лайков и десятки восторженных отзывов всего за несколько часов.

