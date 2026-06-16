Знаменитая украинская теннисистка надела новый купальник и произвела фурор в соцсетях. Фото
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает радовать своих поклонников в Instagram фотографиями со своего отдыха в Греции. После серии снимков в темном купальнике, 23-летняя киевлянка поделилась серией фотографий с бирюзовым бикини.
Одна из самых известных украинских теннисисток продолжает подготовку к следующим турнирам, используя паузу в календаре для отдыха и восстановления сил перед новыми на солнечном солнечном побережье Греции.
На одном из снимков теннисистка отдыхает на борту яхты посреди открытого моря, а на другом – у воды в солнцезащитных очках. Поклонники традиционно не оставили публикацию без внимания, завалив свою любимицу восторженными комментариями.
Юзеры признаются Марте в любви, отмечают ее красоту и оставляют десятки комплиментов под публикацией.
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