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Знаменитая украинская теннисистка надела новый купальник и произвела фурор в соцсетях. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
1 минута
3,7 т.
Марта продолжает отдыхать в Греции
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Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает радовать своих поклонников в Instagram фотографиями со своего отдыха в Греции. После серии снимков в темном купальнике, 23-летняя киевлянка поделилась серией фотографий с бирюзовым бикини.

Марта Костюк

Одна из самых известных украинских теннисисток продолжает подготовку к следующим турнирам, используя паузу в календаре для отдыха и восстановления сил перед новыми на солнечном солнечном побережье Греции.

Марта Костюк

На одном из снимков теннисистка отдыхает на борту яхты посреди открытого моря, а на другом – у воды в солнцезащитных очках. Поклонники традиционно не оставили публикацию без внимания, завалив свою любимицу восторженными комментариями.

Юзеры признаются Марте в любви, отмечают ее красоту и оставляют десятки комплиментов под публикацией.

Марту Костюк завалили комплиментами

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ГрецияМарта Костюк
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