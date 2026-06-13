Знаменитая украинская теннисистка разделась на пляже Греции и поразила Instagram. Фото

Вторая ракетка Украины Марта Костюк после выступлений в туре, использует свободное время для отдыха перед подготовкой к следующим соревнованиям. Накануне 23-летняя киевлянка поделилась серией фотографий с отдыха на побережье Греции.

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Наша соотечественница публиковала кадры, сделанные у воды на фоне живописного морского побережья и горного ландшафта. Для фотосессии теннисистка выбрала темный раздельный купальник, который подчеркнул фантастическую форму спортсменку.

Снимки в купальнике произвели настоящий фурор среди подписчиков в Instagram, собрав огромное количество восторженных реакций.

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Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня появилось информация, что Костюк была заявлена на первые в сезоне соревнования на травяном покрытии, однако в итоге снялась с них.

Отметим, что ранее Марта впервые в карьере пробилась в полуфинал Roland Garros, где уступила россиянке Мирре Андреевой.

До этого стало известно, сколько Костюк заработала призовых за выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, в четвертьфинале которого она обыграла Элину Свитолину.

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