Знаменитая украинская гимнастка-чемпионка снялась 'ню' в честь своего дня рождения. Фото

Украинская гимнастка Кристина Пограничная у себя в Instagram опубликовала кадр с откровенной фотосессии в день своего 23-летия. Финалистка Олимпиады в Токио снялась обнаженной вместе с букетом красных роз, прикрывшись одеялом.

В ответ поклонники и друзья спортсменки завалили ее поздравительными комментариями.

Пограничная родилась во Львове и считается одной из лидеров сборной Украины по художественной гимнастике. Спортом она начала заниматься в пятилетнем возрасте в львовском клубе "Ника" под руководством тренера Ирины Рудой.

Главным достижением гимнастки на взрослом уровне стал выход в финал личного многоборья на Олимпийских играх в Токио, где украинка заняла девятое место. Также в активе спортсменки "серебро" юношеской Олимпиады 2018 года в Буэнос-Айресе.

В 2023 году на Всемирной Универсиаде в Чэнду Пограничная стала двукратной чемпионкой: украинка выиграла "золото" в упражнениях с обручем и лентой, а также завоевала "серебро" в многоборье.

На юниорском чемпионате Европы 2018 года гимнастка стала чемпионкой в командных соревнованиях и выиграла награды в отдельных дисциплинах. В том же году Пограничная победила на Всемирной гимназиаде в Марокко, где завоевала несколько золотых медалей.

