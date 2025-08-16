Украинская художественная гимнастка-чемпионка разделась на отдыхе до купальника и поразила Instagram своей красотой. Фото

Знаменитая украинская художественная гимнастка Кристина Пограничная наслаждается отдыхом на курорте в Винниках под Львовом, о чем поделилась со своими подписчиками в Instagram. Спортсменка выбрала для релакса бассейн и поразила поклонников стильным образом в купальнике.

На опубликованных фото наша 22-летняя чемпионка Универсиады позирует у бассейна в синем бикини с брендовой отделкой. Фигура гимнастки подчеркнута изящными формами, а легкий загар придает снимкам летнюю атмосферу. Ее длинные волосы, собранные назад после купания, вместе с солнцезащитными очками делают образ еще более эффектным.

Аккуратные аксессуары состоящие из браслета и ожерелья гармонично дополняют спортивный стиль. На одном из снимков гимнастка, опершись о бортик бассейна, демонстрирует свою естественную красоту и уверенность в себе.

Публикации спортсменки вызвали активную реакцию подписчиков. В комментариях юзеры восхищаются внешностью чемпионки и отмечают, что даже во время отдыха Кристина остается образцом грации и стиля.

