Знаменитая теннисистка забеременела от врача, когда лечилась от коронавируса

Бывшая первая ракетка мира Елена Янкович забеременела от доктора Бранко Барача, с которым познакомилась в одной из клиник Белграда, сообщает Kurir. По информации сербского издания, пара ждет девочку.

Янкович и Барач познакомились после теннисного турнира, прошедшего в июне в Белграде. Когда Новак Джокович узнал, что у него коронавирус, Елене, которая с ним контактировала, пришлось сдать анализы. В частной столичной клинике, куда экс-теннисистка пошла на обследование, она и встретилась в Бранко, который работал там терапевтом-ревматологом.

Как пишет Kurir, пока Янкович лечилась от COVID-19, они с Барачем сперва общались и затем начали плотно встречаться.

Источник, знакомый с парой, не знает, была ли беременность плановой либо это произошло случайно, однако и Елена и Бранко счастливы стать родителями. Также неизвестно, состоится ли свадьба.

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