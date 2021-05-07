Знаменитая фитоняшка снялась на теннисном корте в полупрозрачном белье

Знаменитая фитнес-модель Яслен Клементе примерила на себя образ теннисистки, снявшись в откровенной фотосессии на корте.

У себя в Instagram, на который подписались почти 3 миллиона человек, фитоняшка опубликовала результаты съемки в розовом полупрозрачном белье. В подписи к снимкам, акцент в которых сделан на ее пышных формах, Клементе призналась, что таким образом решила поднять настроение поклонникам посреди недели.

Отметим, что она родилась в Майами в семье выходцев с Кубы. Тяжело поверить, но в школьные годы одноклассники издевались над ней из-за проблем с позвоночником. Из-за сильного искривления ей приходилось носить корсет каждый день. Яслен практически ни с кем не общалась и постоянно чувствовала себя не в своей тарелке.

Несмотря на это, Клементе не сдалась и сумела воплотить в жизнь свою мечту – вылечить сколиоз и зарабатывать деньги благодаря тренировкам и спорту. По данным СМИ, сейчас она зарабатывает не менее 70 тысяч долларов в год только благодаря рекламе в своем профиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодриа произвела фурор в Instagram, снявшись полностью обнаженной.